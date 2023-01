Fotod ja video õnnetuspaigalt ⟩ Politsei: traagilises liiklusõnnetuses hukkunud mehed ei kandnud turvavööd

Häirekeskusele laekus öösel veidi pärast kella ühte teade, et Lääne-Harju vallas Kersalu külas on sõiduauto Ford transit sõitnud vastu puud. «Kahjuks oli kokkupõrge sedavõrd tugev, et autos olnud mõlemad kaasreisijad, kaks meest, hukkusid sündmuskohal. Esialgsetel andmetel oli sõidukit juhtinud 28-aastane naine alkoholijoobe kahtlusega ning tema toimetati haiglasse,» sõnas Lääne-Harju politseijaoskonna välijuht Steffen Tamm. Sõidukil puudus ülevaatus, kuid politsei kinnitusel olid rehvid korras ning see polnud põhjus, mis noortele libedal teel saatuslikuks sai.

Traagilises õnnetuses hukkusid 36-aastane ja 45-aastane mees. Politsei teatas pühapäeva õhtupoolikul, et esialgsetel andmetel ei olnud meestel turvavööd kinnitatud. «See teadmine ei too paraku hukkunud mehi tagasi, ent peaks olema kõigile teistele autoga liiklejatele äratuskellaks, et turvavöö kandmine on kohustuslik ja see võib päästa elu,» sõnas Põhja prefektuuri operatiivjuht Taavi Kirss.