Suri keemiateadlane Andres Öpik

Üle 250 teaduspublikatsiooni

Andres Öpik sündis 4. mail 1947 Tallinnas. Lõpetanud 1965. aastal Tallinna reaalkooli ja 1970. aastal Tallinna tehnikaülikooli, kaitses ta 1980. aastal Tartu ülikoolis keemiakandidaadi teadusliku kraadi, mida praegu loetakse võrdseks PhD kraadiga.

Andres Öpiku teaduslikud huvid on seotud spetsiifiliste polümeermaterjalide omaduste uurimise, valmistamise ja rakendustega.

Akadeemik oli hinnatud õppejõud, kelle juhendamisel on kaitstud 13 doktoritööd. Temalt on ilmunud üle 250 teaduspublikatsiooni ning mitu kõrgkooliõpikut. Ta on pälvinud Valgetähe IV klassi teenetemärgi (2006) ja tehnikaülikooli teenetemedali Mente et Manu (2007).

Allikas: Eesti Teaduste Akadeemia