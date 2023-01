Zelenskõi pöördus Macroni poole seoses Pariisi olümpiamängudega

Zelenskõi tõi välja, et alles täna tulistasid Vene sissetungijad korduvalt Hersoni, mille tagajärjel oli surnuid ja haavatuid.

«Sellistes tingimustes ning selliste Venemaa pidevate terrorirünnakute taustal meie linnadele ja meie küladele on see vapustav. Venemaa pidevate rünnakute taustal on šokeeriv, et peate veenma rahvusvahelisi spordibürokraate keelduma igasugusest toetusest terroririigile,» märkis riigipea.

President rõhutas, et Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) katsed viia Venemaa sportlased tagasi võistlustele ja olümpiamängudele on «katse öelda kogu maailmale, et terror võib olla midagi aktsepteeritavat».

«Et on võimalik silmi kinni pigistada selles suhtes, mis Venemaa teeb just praegu Hersoniga, Harkiviga, Bakhmuti, Avdijivkaga,» sõnas Zelenskõi.

«Saatsin täna härra president Macronile kirja - just sel puhul ja meie vestluse jätkuna. Pariisi olümpiamängudeks valmistudes peame olema kindlad, et Venemaa ei saa kasutada seda või mõnda muud rahvusvahelist spordiüritust, et edendada oma agressiooni või nende riiklikku šovinismi,» rõhutas Zelenskõi.

Ukraina president Ta lisas, et 20. sajandi esimesel poolel tehti Euroopas väga palju vigu, mis tõid kaasa väga kohutavad tragöödiad.

«Seal oli ka kaalukas olümpiaviga. Olümpialiikumise ja terroririikide teed ei tohiks kindlasti kunagi ristuda,» tõdes Ukraina president.

Zelenskõi kutsus reedel Rahvusvahelise Olümpiakomitee presidendi Thomas Bachi külastama eesliinil asuvat Bahmuti linna.

«Ma kutsun härra Bachi Bahmuti, et ta saaks ise veenduda, et neutraalsust ei eksisteeri,» ütles Zelenskõi.

«On ilmselge, et igasugune Venemaa sportlaste neutraalne lipukiri on verega määritud,» toonitas riigipea.