Eesti maksuresidentidest sõjapõgenikud saavad kasutada maksuvaba tulu

Maksu- ja tolliameti mitteresidentide teenuse juhi Kristel Ilumäe sõnul oleks praegu, enne tuludeklaratsioonide esitamise perioodi, sobilik aeg vaadata üle oma maksuresidentsuse andmed. «Selleks, et kasutada võimalikke maksusoodustusi, tuleb nii sõjapõgenikel aga ka kõikidel teistel, kes on elukoha riiki muutnud ja Eestis tulu teeninud, lasta maksu- ja tolliametil määrata oma maksuresidentsus ning seejärel on võimalus esitada alates veebruarist tuludeklaratsioon.»

Residentsuse määramine on oluline, kuna inimese Eesti ja välisriigi tulu maksustatakse ja lõplik tulumaksukohustus määratakse residendiriigis. Selleks tuleb Eesti residendil deklareerida tuludeklaratsioonil kogu oma tulu, sõltumata kus riigis see on teenitud, ning Eestis või välisriigis tasutud tulumaks. Samuti sõltub residentsusest teatud maksusoodustuste, toetuste ja hüvitiste saamise võimalus, sealhulgas maksuvaba tulu arvestus.

Eesti maksuresident on inimene, kelle alaline elukoht on Eestis või kes viibib siin vähemalt 183 päeval 12 järjestikuse kalendrikuu jooksul. Riikide puhul, kellega Eesti on sõlminud tulumaksuga topeltmaksustamise vältimise lepingu, sõltub residentsuse määramine ka sellest, kas näiteks inimese pere on samuti Eestis või jäi välismaale. Eesti ja Ukraina vahel on sõlmitud topeltmaksustamise vältimise leping.

Maksu- ja tolliameti andmetel teenis 2022. aastal 32 080 Ukraina kodanikku Eestis maksustatavat tulu. Neist 17 474 hakkasid siin maksustatavat tulu teenima pärast 24. veebruari 2022, mille alusel saab järeldada, et tegemist on sõja eest siia saabunud inimestega, kes seejärel Eesti tööturule sisenesid.

«Kutsume inimesi üles kontrollima maksu- ja tolliameti e-teeninduses informatsiooni enda residentsuse ja väljamaksjate deklareeritud tulu ning kasutatud maksuvaba tulu osas. Residentsuse määramise taotlust on võimalik esitada juba täna, see ei sõltu tulude deklareerimise alguskuupäevast,» selgitas Ilumäe.

«Füüsilise isiku tulude deklareerimine Eestis algab 15. veebruaril. Kui inimesel on Eesti isikukood ning enda autentimisvõimalus, näiteks tal on ID-kaart, saab ta esitada tuludeklaratsiooni e-teeninduses. Võimalik tulumaksutagastus arvutatakse automaatselt, selleks ei ole vaja tulla teenindusbüroosse kohale. Korrektsete kontaktandmete ja pangakonto info olemasolul toimub ka enammakstud tulumaksu tagastamine automaatselt,» lisas ta.