Esmaspäeval on teed libedad

Varahommikul on teekatted põhi- ja tugimaanteedel Lääne- ja Kesk-Eestis valdavalt vihmasajust märjad, Lõuna-Eestis sajab lörtsi ning teekatted on kohati kaetud lumekihiga. Õhutemperatuur on kõikjal plusspoolel, teetemperatuur on Kesk-, Lõuna- ja Ida-Eestis vahemikus 0 kuni - 1 kraadi ning sajust märgadel teedel on oht libeduse tekkeks.

Päeval on pilves selgimistega ilm. Sajab lörtsi ja vihma, ida pool kohati ka lund. Ajuti on sadu tugev ja tuiskab. Tuul on vali, puhangud on 17-20 m/s. Nähtavus on halb ja 0 kraadi lähedane temperatuur ning Ida- ja Lõuna-Eestis ajutine tuisk muudavad liiklustingimused halvaks. Teedel on jäiteoht.