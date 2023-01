FOTOD ⟩ Kirjanduse päev: lipuheiskamine, presidendi kõne, aasta õpetaja ja disko

Karis rääkis kohapealses sõnavõtus, et ühele väiksele rahvale pole omakeelne ja –meelne kultuur kunagi iseenesest mõistetav. «Olgu täna toimuv eesti kirjanduse päev meile selle ülesande meeldetuletuseks,» sõnas ta.

President märkis, et vaid eesti kirjanduse kaudu sünnib eesti vaim ja mõte, areneb ning säilib keel, antakse just meid ümbritsevale nimi, sõnastatakse eestlase sees toimuv, meie lugu.

Samuti viitas ta, et ajal, mil kogu maailm läheks justkui üle vaid pealkirjadele ja loosungitele, peab tark rahvas teadma, et tõeline teadmine ja arusaamine selgub vaid süvenedes ja kriitiliselt lugedes: «Kirjandust lugedes avardub ka meie enese mõtlemine, maailmataju, teise mõistmine ning enda tundmine. Nii õpime end täpsemalt ja peenetundelisemalt väljendama, areneb just meile omane stiil ja isikupära. Ja head väljendusoskust vajame igal erialal, igas olukorras ja igas paigas.»