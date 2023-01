Kallase vastulause Helmele: EKRE edastab väga selgelt Kremli jutupunkte

Peaministri ja Reformierakonna juhi Kaja Kallase sõnul positsioneerib Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) end avalikult Ukraina toetamise vastu. «See on kahjulik Ukrainale, aga ka Eesti enda julgeolekule, sest kui Ukraina kaotab, annab see Venemaa agressiivsetele ambitsioonidele ainult hoogu juurde,» selgitab Kallas põhjust, miks valitsus on seni nii jõuliselt Ukrainale abi osutanud.