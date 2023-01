Narva volinikud umbusaldavad revisjonikomisjoni juhti

Narva linnavolikogu revisjonikomisjoni eelmine aseesimees Aleksei Mägi leidis mullu 11. oktoobril linnavalitsusele esitatud revisjoniaktis, et Narva linnavalitsus on lepingud osaühinguga FocusIT sõlminud riigihangete seaduse sätteid eirates.

Veel leidis Mägi, et 2021. aasta 16. juunil linnasekretäri Üllar Kaljuste sõlmitud hankelepingu ja 2022. aasta 24. märtsil linnapea Katri Raik sõlmitud töövõtulepingu puhul on tulemuslikkus saavutamata.

Linnapea Katri Raik vastas mullu sügisel revisjonikomisjoni aseesimehele, et lepingute sõlmimiseks ei ole korraldatud riigihanget, kuna võetud kohustuste mahud on alla riigihangete seaduses sätestatud piirmäärade.

«Nimetatud ettevõte on valitud lepingupartneriks seetõttu, et tulenevalt varasemast ajast nendega riigihanke tulemusel sõlmitud lepingu täitmisest on neil olemas vajalik ülevaade linnavalitsuse IT- süsteemidest,» vastas Raik.