Mitmeaastase saaga lõpusirge: USA uus suursaadik jõudis viimaks Eestisse

Pikk saaga

Ameerika Ühendriikidel ei ole olnud Eestis suursaadikut alates 2018. aastast, kui tollane saadik James D. Melville Jr teatas juuni lõpus, et astub ametist tagasi, tuues põhjusena tollase presidendi Donald Trumpi vastuolulised avaldused NATO ja Euroopa liitlaste aadressil. Barack Obama ajal 2015. aastal ametisse astunud Melville tõdes: «President, kes teatab, et Euroopa Liit «on loodud saama eeliseid Ühendriikide ees, ründama meie närust panka» või et «NATO on sama halb kui NAFTA», pole mitte ainult faktiliselt vale, vaid kinnitab mulle, et on aeg minna.»

Kaks aastat hiljem, 2020. aasta suvel nimetas USA senat uueks suursaadikuks president Trumpi toetaja, investeerimistaustaga William Ellison Graysoni. Koroonapiirangute ja presidendivahetuse tõttu ta Eestisse ei jõudnudki.

USAs on tavaks, et president nimetab suursaadikuks tihti oma poliitilisi liitlasi või valimiskampaania annetajaid. Seetõttu on tavaline, et presidendi vahetumisel esitavad poliitiliselt valitud suursaadikud tihti tagasiastumisavalduse. Eelmine suursaadik Melville, nagu ka Kent, on aga karjääridiplomaat.