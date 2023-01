VÄLKVIDEO ⟩ Ots: me suudame uurida ka lennuõnnetusi, aga parem, kui neid ei juhtuks

Märt Ots rääkis, et ohutusjuurdluse keskust juhtima asudes on tema esimene soov, et midagi ei juhtuks.

Vastates küsimusele, kas asutus saaks hakkama ka siis, kui Eestis toimuks lennuõnnetus, ütles Ots, et vastavad eksperdid on asutuses olemas ja eks nemad sellega siis tegelevadki.

«Minu esimene soov on loomulikult see, et mingeid õnnetusi Eestis ei juhtuks ja meie moto olekski, et mida vähem tööd on ohutusjuurdluskeskusel, seda parem tegelikult on.»