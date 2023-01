Ossinovski: metropoliit peab poliitilisest koostööst loobuma või tuleks tühistada tema elamisluba

Venemaa Ukrainasse tungimise aastapäeva eel korraldab metropoliit Jevgeni Toompeal Aleksandr Nevski katedraalis palvuse: palvetatakse koos kremlimeelse liikumisega «Koos», mis osaleb parlamendivalimistel koos Eestimaa Ühendatud Vasakparteiga (EÜV), kirjutab Rus.Postimees.

«Loomulikult on see ropp silmakirjalikkus olukorras, kus Moskva patriarhaat ja selle pea Kirill isiklikult õigustavad agressiooni ja tapmist Ukrainas. Teha seda poliitiliste kandidaatidega, kes kordavad usinasti Kremli jutupunkte Ukraina sõja teemal, on kinnituseks tegelikust hoiakust,» usub Ossinovski.

Selles olukorras on Eesti riigil poliitiku silmis kaks võimalust: «Esimene, metropoliit Jevgeni peab loobuma sellest poliitilisest aktsioonist, et ka teoga kinnitada oma varasemaid väiteid, et ta on väljaspool parteipoliitikat.» Samas väidab metropoliit, et koostöös pole kokku lepitudki ning kampaaniaüritusest ei teadnud ta midagi. «No olgu, nüüd on tema tähelepanu sellele pööratud ja viga võimalik parandada,» sõnas Ossinovski.