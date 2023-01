Läänemets: kutsume metropoliidi vestlusele, ta ei tohi sekkuda Eesti poliitikasse

«Meie seisukoht on alati olnud selline: kiriku igasugune poliitiline tegevus Eestis on lubamatu, kirik ja poliitika peavad olema teineteisest lahus. Kui see toimub, siis see tuleb viivitamatult lõpetada,» sõnas minister.

Eriti lubamatu on tema sõnul see, kui poliitikasse sekkuv tegelane on agressorriigi kodanik ja võib mõjutada seega oma järgigaid: «Antud juhul, kui on olemas video, kus metropoliit esineb koos poliitilise liikumise esindajatega, on see kohatu. Eriti veel vahetult enne valimisi.»