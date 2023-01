Hukkunute ja pääsenute ühendus on parvlaev Estonia uurimise suhtes kriitiline

Postimees pöördus Estonial hukkunute omakseid koondava ühingu Memento Mare poole, et küsida nende arvamust Estonia uurimise ümber toimuva kohta. Memento Mare on koostanud oma seirerühma, mis on uurimise ümber toimuvat põhjalikult jälginud. Nende esindaja Raivo Hellerma ütles, et ei kavatse Arikase ja ministeeriumi vahel lahvatanud konfliktis poolt valida. Seirerühma liikmed Hellerma, Sigrid Tammes, Siiri Same, Jüri Lember ja Carl Eric Laantee Reintamm saatsid aga Postimehele ühispöördumise, kus anti kriitiline hinnang Arikase tehtud tööle.