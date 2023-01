Zelenskõi: Venemaa ei ole revanšist loobunud

«Revanšilootus, see on arusaadav. Ja see intensiivistub pidevalt, see intensiivistub iga päevaga. Iga päev on neil kas uued sõjaväelaste rühmad või me näeme »wagnerlaste« arvu suurenemist,» rääkis Zelenskõi vastuseks ajakirjanike küsimustele ühisel pressikonverentsil Taani peaministri Mette Frederikseniga Odessas.