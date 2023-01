USA saatis Ukrainasse teele esimese partii Bradley lahingumasinaid

Teadaandes märgitakse, et see annab Ukraina relvajõududele täiendava ründe- ja kaitsevõime riigi kaitsmisel Venemaa ebaseadusliku sissetungi eest.

«Bradley on väga võimas sõiduk, mida me ukrainlastele pakume. Loodame, et see suurendab nende võimet lahinguväljal edasi liikuda ja kaotatud positsioone tagasi saada kasutades varustust, mis vastab või ületab venelaste oma,» ütles USA kindral Jacqueline Van Ovost intervjuus väljaandele Joint Force Quarterly.