Terras: Ukrainal on lennukeid sama palju vaja kui tanke

Poola on juba öelnud, et nad on valmis NATO nõusoleku korral andma Ukrainale F-16 hävitajaid. Ameerika Ühendriikide president Joe Biden aga välistas, et nemad võiksid samu lennukeid Ukrainale tarnida.

«Ukrainlastel on kõike vaja ja eriti on vaja lennukeid. See muidugi imerelv ei ole, aga lennukeid on vaja sama palju kui tanke. Arvata, et ukrainlased selle selgeks õppimisega hakkama ei saa, on ka lühinägelik,» kommenteeris Terras Postimehele.

«See sõda võidetakse siis, kui antakse rohkem lennukeid, tanke, rakette ja nii edasi. Ehk ma olen selgelt veendunud, et tuleb anda lennukeid ja ma tegelikult ütlesin seda juba eelmise aasta kevadel ühes kirjas koos kindral Breedlove'i, kindral Shireffi (vastavalt endine NATO Euroopa vägede ülemjuhataja ja asejuhataja - M. P] ning teistega, kus ütlesime, et kas NATO võtab õhuruumi kontrolli alla või annab õhutõrjevahendeid ja lennukeid. Ma ei ole oma arvamust selles küsimuses muutnud.»