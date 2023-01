Paet: Ukraina vajab julgeolekugarantiisid

«Peame arvestama sellega, et Ukrainal võib veel aastaid minna enne kui ta ELi ja NATOga liitub,» ütles Paet. «Seni peame aga tagama, et Ukraina saaks usaldusväärsed julgeolekugarantiid,» lisas ta.

«See on ülioluline, et mobiliseerida kõik vajalikud poliitilised, rahalised, sõjalised ja diplomaatilised ressursid tagamaks, et kohutavad kuriteod, mille tunnistajaks me iga päev oleme, ei korduks tulevikus.»