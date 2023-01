Silla purunemine lõikas läbi laste koolitee

Sealkandis elav nelja lapse ema Moona rääkis, et tegemist on kohalikele väga tähtsa sillaga, kuna lapsed läksid üle selle bussi peale, et kooli jõuda. Silla kokkukukkumise tõttu pikenes teekond bussipeatusesse märkimisväärselt, lähim peatus asub umbes kuue kilomeetri kaugusel.