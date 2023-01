Nõmmel trügib bussiparkla elumajadele naabriks

Eesti elamuehituses on vähemalt viimastel aastatel asjad käinud nii, et korter tuleb ära osta juba siis, kui maja on alles paberil. Hiljem on kõik juba müüdud. Nii juhtus ka toimetuse poole pöördunud tallinlanna Valeriaga, kes ostis Teelise tänavale korteri, kuhu peaks saama sisse kolida 1. aprillil. Sellest, et tema akende alla kavandatakse busside seisuplatsi, sai ta teada jaanuari keskel.