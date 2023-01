Kallas Paju lahingu aastapäeval: Ukraina on tõestanud, et nutikalt tegutsedes saab ka suure agressori vastu

«Vabadussõda oli raske, kuna vaenlane oli ülekaalukas, ja ometigi tekkis ka Vabadussõjas pöördehetk. See on hetk, kus vaenlane jääb alla kodumaa kaitsjatele, kelle sõjaline jõud võib numbrites olla väiksem, aga kaitsetahe ja kogu rahva motiveeritus kirjeldamatult suurem. Nii algas meie võidu tee,» kõneles peaminister Paju lahingu mälestussamba jalamil toimunud mälestusüritusel.

«Ukraina on tõestanud, et nutikalt tegutsedes ja vaprust näidates saab ka suure agressori vastu. Täna abistame meie oma võimaluste piires Ukrainat, et nad saaksid võita kurjuse, et nemad ja seega ka kogu maailm saaks elada vabaduses ja demokraatias,» rõhutas peaminister.