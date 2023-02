Tallinnas saab taotleda hoonete restaureerimistoetust

Toetuse eesmärgiks on toetada objektide, sh detailide restaureerimist ja taastamist, et säilitada Tallinna linnaruumis ajastutruu miljöö, arhitektuur ja materjalikasutus. Taotlusi saab esitada kuni 13. märtsini 2023.

Abilinnapea Madle Lippuse (SDE) sõnul on toetuse andmise eesmärgiks toetada omanikke neile kuuluva väärtusliku ehituspärandi hoidmisel ja arendamisel. „Nii Tallinna vanalinn kui ka siinsed miljööalad on oma terviklikkuses ja materjalikasutuses väga erilised. Linna ülesanne on omanike igakülgne toetamine pärandi hoidmisel, teeme seda nii omanike igakülgselt nõustades, samuti pakkudes rahalist tuge, sest ajastutruu restaureerimine on sageli tavalistest ehitustöödest märksa kallim,“ selgitas Lippus.