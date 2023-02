GALERII ⟩ Karis andis kaitseväe juhatajale üle kindrali auastme tunnused

«Kindral Herem on ääretult sihikindlalt tegelenud Eesti kaitsevõime edendamisega, ta on olnud mulle riigikaitse kõrgeima juhina usaldusväärseks ja ausaks sõjalise nõuande andjaks,» ütles president Alar Karis. «Olukorras, kus Eesti julgeoleku tagamiseks on riigikaitse kiire arendamine hädavajalik, on Herem keskendunud just sellele, mis aitab meil tegelikult sõda ära hoida ja vajadusel sõda võita.»