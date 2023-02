Haigekassa nimevahetuse eelnõusse sattus kaks müstilist punkti

Riigikogu sotsiaalkomisjon algatas 10. jaanuaril eelnõu SE 772, millega nimetatakse haigekassa ümber tervisekassaks. Kaks päeva hiljem andis sotsiaalkomisjoni esimees Helmen Kütt (SDE) eelnõu riigikogu juhatusele üle. Siis aga avastasid sotsiaalkomisjoni liikmed, et eelnõusse on sisse lipsanud kaks punkti, mis seal olema ei peaks. Komisjon võttis eelnõu uueks arutamiseks tagasi. Samuti libisesid neist muudatustest toona üle ka ministeeriumi ja haigekassa esindajad, kes eelnõu kava parlamendisaadikutele esitlesid ning aitasid Kütil eelnõud ette valmistada.

Negatiivne üllatus

Sotsiaalkomisjoni aseesimees Siret Kotka (KE), kelle haigekassa nimevahetust tervitavad sõnad olid esialgse eelnõu tutvustuse juures, ütles Postimehele, et nende kahe punkti kohta oleks õige esitada küsimusi komisjoni esimehele Helmen Kütile. «Minule tulid need lisatud paragrahvid negatiivse üllatusena ja olin komisjonis selle poolt, et need sealt eemaldada,» lisas Kotka.