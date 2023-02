Estonia uurimist saadab vastastikune süüdistamine

Rahulolematu seiregrupp ja endine riigiprokurör

Postimees pöördus esmaspäeval ka Estonial hukkunute omakseid koondava ühingu Memento Mare poole, et küsida nende arvamust Estonia uurimise ümber toimuva kohta. Memento Mare on koostanud oma seirerühma, mis on uurimise ümber toimuvat põhjalikult jälginud. Nende esindaja Raivo Hellerma ütles, et nad ei kavatse Arikase ja ministeeriumi vahel lahvatanud konfliktis poolt valida. Seirerühma liikmed Hellerma, Sigrid Tammes, Siiri Same, Jüri Lember ja Carl Eric Laantee Reintamm saatsid aga Postimehele ühispöördumise, kus anti kriitiline hinnang Arikase tehtud tööle.

Lisaks lähedastele on uurimise suhtes kriitiline olnud endine riigiprokurör Margus Kurm, kes praegu juhib eraalgatuslikku uurimist. Olgu faktitäpsuse huvides öeldud, et ehkki Kurm on selles asjas pealtnäha kriitiline kõrvaltvaataja, on ta tegelikult asjaga tihedalt seotud. Nimelt palus kantsler Kuningas Kurmil koostada memo OJK avaldatud vahearuande ja seni tehtud tööde kohta. See memo on väga kriitiline ja toob punkt punkti haaval välja küsitavusi tehtud töös ning Postimehega vesteldes viitas Kuningas selles memos kirjutatule mitu korda.



MKM palus Margus Kurmil koostada memo OJK avaldatud vahearuande ja seni tehtud tööde kohta. See memo on väga kriitiline.