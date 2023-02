Zelenskõi sõnul läheb olukord idarindel karmimaks

«Rindel – meie riigi idaosas – on sissetungijate pealetungi teatud tõus. Olukord läheb veelgi karmimaks. Täname kõiki meie sõdureid, kes on selleks valmis ja kes näitavad üles vastupidavust, mida Ukraina vajab,» rääkis president.

«Vaenlane üritab praegu vähemalt midagi saada, et sissetungi aastapäeval väita, et Venemaal on mingid võimalused,» jätkas Zelenskõi.