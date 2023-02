Viljandi vallas likvideeriti viimane punamonument

Kolmapäeval võeti maha viimane Kolga-Jaani kalmistul asunud okupatsiooni võimu sümbol ning alles on jäänud veel üksnes Paistu kalmistul asuv tagasihoidlik mälestuskivi.

Viiratsi mäel olnud nõukogude sõdurite säilmed on ümber maetud Kolga – Jaani kalmistule. Kärstna punadessantnike säilmed leidsid endale sobiliku koha Tarvastu kalmistul. Suislepa ja Pärsti mõisa juurde ei olnud kedagi maetud. Täpselt samasuguseid punamonumente, nagu oli Kolga – Jaanis, oli vallas veel kaks: Suislepas ja Viiratsis.

Viljandi vallavanema Alar Karu sõnul saadi punamonumentide eemaldamisega hakkama õigeaegselt ja märgilise tähtsusega just Tartu rahu aastapäevaks. «Hea on öelda, et nii nagu Vabadussõja lõppedes andis alla punaarmee ja sõlmis Eesti Vabariigiga rahu, siis täna saime punamonumentide teisaldamisega hakkama Tartu rahu aastapäevaks ja selle teemaga saab nüüd sõlmida meie vallas rahu,» lisas Karu.