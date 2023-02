PREEMIAD SÜDAMEGA TEHTUD TÖÖ EEST ⟩ Postimehe parimad lood ja loojad teie ees

Saab lootma jääda

Vasakult paremale: Brita-Maria Alas, Margus Paaliste ja Loora-Elisabet Lomp. Foto: Mihkel Maripuu

Südamik. Tuumik. Kaardivägi. Sõnu, millega kirjeldada Postimehe Eesti uudiste toimetuse liikmeid, ent ennekõike noori, kelle ees olla on mul suur au ja mõneti kohustus, on tegelikult palju. Aga mõte on alati siiski üks. Nende peale saab lootma jääda. Ka siis, kui pead tegema ebamenuka otsuse ja jätma nad ööseks valvesse, samal ajal kui teised saavad kaasteelise sünnipäeva tähistada, nii et kihisev voolab ja toostid kõlavad. Aga Margus Paaliste on kohusetundlik ja tema tegigi aasta tagasi küünlakuu 24. päeva varahommikul esimesena meie poolt avangu. Nii et Postimees sai ühena esimestest üle kogu maailma (!) üles uudise Venemaa täiemahulise sissetungi kohta Ukrainasse. Kodumaistest konkurentidest ma ei hakka isegi rääkima – nemad magasid siis veel õndsat und. Aga nii nagu sõjas, on ka uudistemaailmas nõnda, et pommsündmuse korral on vaja kähku uusi reserve juurde tuua, et edendada läbimurret. Ja meilt tulidki kohe Brita-Maria Alas ja Henry-Laur Allik (kes praegu õpib välismaal) Margusele appi. Ja mõne aja pärast ka Loora-Elisabet Lomp. Tõsi, kõnetraadiga on varahommikuti inimesi keeruline kätte saada. Aga meil läks lõpuks kõik õnneks hästi. Georgi Beltadze