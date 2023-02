Eesti suursaadik Montenegros Raul Toomas andis üle volikirja

Montenegro on välisministeeriumi teatel teinud ära suure töö ja on ühtlasi eeskujuks teistele kandidaatriikidele joondumisel ELi ühise välis- ja julgeolekupoliitikaga, sealhulgas Venemaale jätkuva agressiooni tõttu kehtestatud sanktsioonidega. «Montenegro on samuti Eesti hea ja samameelne liitlane NATOs.»

Suursaadik Raul Toomas on sündinud 11. märtsil 1983. aastal. Ta on lõpetanud Tallinna pedagoogikaülikooli haldusjuhtimise eriala ja omandanud magistrikraadi Tallinna ülikoolis politoloogias. Raul Toomas töötab välisministeeriumis alates 2005. aastast. Ta on töötanud erinevatel ametikohtadel välisministeeriumis, Eesti saatkonnas Budapestis ja Prahas ning Eesti alalises esinduses Euroopa Liidu juures Brüsselis. Aastail 2014–2017 töötas Raul Toomas nõunikuna Kiievi saatkonna ja Bukaresti saatkonna esinduskontoris Chisinaus, aastail 2018–2019 nõunikuna välisministeeriumi Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia büroos ning 2019–2022 poliitika planeerimise osakonnas. Suursaadik Raul Toomas on alates 2022. aastast suursaadikuna akrediteeritud ka Põhja-Makedoonias ja Ungaris ning resideerib Ungaris Budapestis.