Pirital hakkas sõitma Merivälja koolibuss

«Koolibussi projekt võimaldab meil kergendada Merivälja Kooli õpilaste vanemate koormust laste kooli viimisel ja koju toomisel ning aidata ühtlasi kaasa ka autoliikluse vähendamisele Mähe piirkonnas. Mul oli täna hommikul väga hea meel näha, et nõudlus koolibussi järele on suur,» ütles Pirita linnaosa vanem Kaido Saarniit.

Merivälja Kooli direktori Greta Henrikssoni sõnul andis juba esimene koolibussi pilootprojekti päev kinnituse, et autosid oli kooli ümber liikumas ja peatumas oluliselt vähem, kui varem ning õpilased jõudsid õigeks ajaks kooli. Ta lisas, et kuigi pea pooled Merivälja Kooli õpilased kasutavad sügiseti ja kevadeti kooli ja koju liiklemiseks ka jalgrattaid, siis talvisel ajal on Padriku, Mähe ning Pärnamäe piirkonnas elavate laste vanemad toonud oma lapsi kooli siiski autodega. «Koolitee on seetõttu turvalisem kõikidele liiklejatele – jalgsi liiklejad on rohkem märgatud, vanematel on võimalik lisaringi tegemata tööle sõita ning õpilased saavad rahulikult hilinemata koolipäeva alustada,» märkis Henriksson.