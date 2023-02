NÄDALA LOOMAAED ⟩ Ilmauperpallid pakuvad keset talve kevade hõngu

Ilvesed kullimäel on loobunud kaslastele omasest unisusest ja liiguvad kevadehõngulises aedikus aktiivselt ringi. Tähelepanelik ilvesevaatleja võib märgata, et nüüd on isailves Charik hästi tagasihoidlikuks muutunud, emailves Dikuša aga on tähtsust täis ja hoiab kõike oma kontrolli all – lähenemas on ilveste pulmaaeg.