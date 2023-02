Saksa lambakoer Toran – vilunud jäljeajaja, lisaeriala narkootiliste ainete otsimine – saab tänavu seitsmeaastaseks. Leonid sai tema juhiks siis, kui Toran oli vaid neljakuune. Treenimine algas esimesest päevast: alguses kutsikatega rohkem mängitakse, et see muutuks nende jaoks nii tähtsaks, et tööasju tegema motiveeriks.