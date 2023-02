Reedel püsib teedel libeduse oht

Varahommikul on riigi põhi- ja tugimaanteede katted Lääne-Eestis kuivad, Kagu- ja Ida-Eestis paiguti lumised. Mujal on teed valdavalt soolaniisked. Õhu- ja teetemperatuur on kõikjal miinuses, vahemikus -1 kuni -6 kraadi. Üle Eesti esineb lumehooge ja teedel on libeduseoht.