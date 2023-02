RIA küberturvalisuse aastaraamat: oli enneolematu ummistusrünnete aasta

«Tavapärastele hõlptulu otsivatele küberkurjategijatele lisandusid möödunud aastal poliitiliselt motiveeritud ründed, mille taga olid Kremli-meelsed häktivistid ja rühmitused. Samuti täheldasime, et kutsumata külalised uurisid Eesti küberruumis asuvaid veebilehti ja teenuseid tavapärasest aktiivsemalt,» kirjutas RIA oma aastaraamatus.

Otsiti kõike, mis võimaldaks kutsumata külalisel kergemini sisse murda: kas kuskil on mõni turvaauk, oluline tarkvara jäänud uuendamata või midagi valesti seadistatud. Selline eelluurega kogutav info annab ründajatele hea ülevaate, kas ja kuhu tasub juba tõsisemate kavatsustega tagasi tulla.

Üle saja korra suurem rünnetelaine kui pronkssõduri ajal

Lisaks tõhustas amet ka tehnilisi kaitsemeetmeid, mida nad pakuvad riigiasutustele, sh kaitset teenusetõkestusrünnete vastu. «Nagu järgnenud kuud näitasid, kulusid need marjaks ära.»

«2022 tõi Eestile ummistusrünnete lained, mille sarnaseid pole me varem näinud. Rünnakute mahud olid kohati üle saja korra suuremad kui 2007. aastal, mil pronkssõduri eemaldamise järel idanaaber meie e-teenuste tööd ja selle kaudu igapäevaelu masspäringutega häiris. Viisteist aastat tagasi olid nad selles edukamad, eelmise aasta rünnakuid tavakasutaja enamasti ei märganud. Vahel toimis mõni oluline veebileht või teenus tavapärasest aeglasemalt või katkes selle töö lühikeseks ajaks, kuid suurem osa teenusetõkestusrünnakutest õnnestus tõrjuda nii, et avalikkus ei pannud tähelegi, et olulised lehed või teenused olid massiivse rünnaku all,» kirjutas RIA.