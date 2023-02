ERGO: inimesed on hakanud ennetavat käitumist rohkem tähele panema

Ennetusteo konkursi idee kasvas välja ERGO igapäevasest tööst kliendikahjude ennetamisel, kust tekkis soov ennetusele suunatud mõtteviisi ühiskonnas laiemalt esile tuua, selgitati pressiteates. «Tegijatega on tihti nii, et nende fookus on oma projektil, mitte enda turundamisel, mistõttu on ERGO Aasta Ennetuseteo konkurss hea võimalus infomürast läbi murda ja sellistele projektidele tähelepanu tõmmata – tunnustus ja märkamine motiveerivad edasi toimetama,» selgitas ERGO kommunikatsiooniosakonna juht Helena Hyldahl.