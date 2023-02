Sillamäe sotsiaaldemokraadid võitlevad riigiga nõukogude monumendi pärast

Riigikantselei tavitas aasta alguses Sillamäe linnavalitsust oma otsusest: linna püstitatud tundmatu sõduri mälestussammas tuleb demonteerida. Linnavalitsus palus mõtlemisaega, kuid linnavolikogus opositsioonis olevad sotsiaaldemokraadid vastasid riigikantseleile terava kirjaga. Arvestades, et siseminister ja sotside juht Lauri Läänemets on korduvalt sõna võtnud Nõukogude sümboolikaga monumentide lammutamise poolt, selgub loost, et erakonnas üksmeelt selles teemas siiski pole.