Siseminister avalikustas sõjapõgenike vastuvõtu ülempiiri: see piir on väga kaugel!

«See piir on meil teada, kus Eesti vastuvõtuvõimekus ammendub, me oleme sellest väga kaugel. Pigem me läheme sellest kaugemale, sest põgenikke tuleb vähem,» ütles Lauri Läänemets. «Tõesti? Kas selle piirini on siis veel aega? Alguses oli piir 20 000 inimest, siis 30 000 põgenikku,» uuris EKRE aseesimees Jaak Madisson, kelle erakonna üheks valimislubaduseks on lõpetada viivitamatult Ukraina sõjapõgenike Eestisse vastuvõtmine.

«Kui Eestis on ajutise kaitse saanud 68 000 inimest, vot seal on piir,» vastas siseminister Läänemets. «Praegu on 42 000 selle ajutise kaitse saanud ja see arv väheneb. Aga mis see sinu lahendus on, et me ei aita Ukrainat?» küsis Läänemets vastu.