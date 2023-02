Välisminister Reinsalu kõnes USA rahandusminister Yelleniga: Venemaa naftamüügitulu tuleb vähendada

Reinsalu ütles telefonikõnes Ameerika Ühendriikide rahandusministrile, et Eesti tervitab tänast põhimõttelist kokkulepet kehtestada hinnalagi Venemaa rafineeritud naftasaadustele. «Leiame, et tuleb igati pingutada Venemaa naftamüügitulude vähendamise nimel, et agressioonisõda peatada. Venemaa teenib ikka veel nafta müügist olulist kasumit ja see tuleb täielikult peatada,» ütles minister Reinsalu.