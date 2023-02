Taasiseseisvumisajal olid vaesed kõik ja arstid veel eriti. Toonast elu kirjeldavast ilukirjandusest võib leida viite, et arsti kuupalga eest sai valuutapoest osta vaid paar pakki importsigarette. Kuid ajad on muutunud ja arstid – kes suitsetavad aina vähem – hakkavad Eestis sisse võtma õigustatud kohta kenasti tasustatud ühiskonnaliikmete seas.

Kui hästi teenib erapsühhiaater, ilukirurg või hambatohter, on see võimalik seetõttu, et turg väärtustab tema pakutavaid teenuseid piisavalt. Raha tuleb otse kliendi taskust ning mida rohkem ja paremini teenust osutada, seda enam saab teenida. Kuid ka esmatasandi arstiabiteenust pakkuvad perearstid osalevad eraettevõtluses, ehkki nende ärimudel on teistsugune.