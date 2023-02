KESKPÄEVATUND ⟩ Kui Venemaa ja Valgevene lastakse olümpiale, siis Eesti ei osale.

Tagasi tulles olümpiamängude juurde meenutab Priit Hõbemägi, et Ruussaar imestas ennist, miks on Thomas Bach nii venesõbralik. «Sergei Metlev juba andis sellel vastuse: Venemaa on pikkade aastate jooksul end suurtesse rahvusvahelistesse organisatsioonidesse sisse söönud. Näiteks ÜRO-sse, Olümpiakomiteesse, kus nad mängivad väga suurt rolli. Nad on kogu aeg hoidnud neid sidemeid, mis võivad olla korruptiivsed. Kuskil vene inimesed istuvad ja langetavad otsuseid. Pole ka mingi saladus, et Olümpiakomitee ja muudki organisatsioonid on väga tugeva vene lobi mõju all,» selgitas Hõbemägi. Mees lisas, et miks peaksid või ei peaks vene sportlased olümpial osalema – see võiks olla kõigile selge. Elu on korduvalt näidanud, et kui lased Vene ja Valgevene sportlased neutraalse riigi lipu all võistlema, siis autasustamisel nad teevad mingisuguse triki. Näiteks rebivad särgi eest lahti ja sinna on tätoveeritud Z täht või Putini pilt. Või korraldatakse provokatsioon staadionil, tribüünidel, linnas. «Ma olen kindel, et plaanid, kuidas korraldada venemeelseid lippude lehvitamise aktsioone Pariisi tänavatel, on juba paigas. Venemaal on nii palju ressurssi. Selle kallal töötatakse, juba on korterid Pariisis ettenägelikult üüritud. Lapsik on teha nägu, et see nii ei ole,» ütles Hõbemägi.