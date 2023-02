Parempoolsed: uus valitsus peab koostama negatiivse lisaeelarve

Makse ei tohi tõsta, vaid pikas perspektiivis tuleb maksukoormust langetada, leiavad Parempoolsed. «Eesti tööjõumaksude koormus on 38,1 protsenti ning see ületab oluliselt OECD riikide keskmist, mis on 34,6 protsenti. Maksukoormus on Eestis niigi kõrge ja seda ei tohi rohkem tõsta. Maksupoliitika peab ettevõtlust ergutama, mitte pidurdama. Jõukuse saavutamiseks peame säilitama oma rahvusvahelise konkurentsieelise - lihtsa maksusüsteemi,» kõneles Lavly Perling.