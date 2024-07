«Minu pojale saadeti ametlik digiallkirjastatud teade, et ta on noorkotkaste hulgast välja visatud,» ütles Viktor (nimi muudetud). Portaalile Rus.Postimees edastatud kirjas seisab, et noormehel palutakse tagastada noorkotkaste vorm ja embleem. Lisatud oli viide valitsuse määrusele ja Noorte Kotkaste põhikirjale, samuti noorteorganisatsiooni Alutaguse maleva 8. juuli otsusele. Väljaarvamise otsest põhjust kirjas ei ole.