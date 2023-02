Vald ütles teist korda ära riigimaale loodud puhkeala hooldamisest

«RMK-l on üle Eesti kokku 13 puhkeala, millest üks on tervikuna Saaremaa. Vallavalitsuse ettepanek on anda taristu hoolduskohustus üle RMK-le asjaolul, et RMK-l on olemas taristu hooldamiseks vajalik oskusteave, tehnika ning personal,» märkis Saaremaa vallavalitsuse majandus- ja haldusosakonna juhataja Raino Sepp valla uues vastuses.