«See oli äärmiselt keeruline aasta, eks meil kõigil,» lausus Lensment. «Keeruline, aga hästi arendav... Vastuolulisi emotsioone tekitas see aasta,» lisas ta.

Eelmise aasta 24. veebruar pühkis kõigilt ära turvatunde ja rõõmu. «Teisalt tekkis eriline uus teadmine, et kui palju on minu ümber inimesi, kes on võimelised tegema suuri asju,» ütles ta.