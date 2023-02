TEENETEMÄRGID ⟩ Johanna-Maria Lehtme: see ei ole mulle, vaid kõikidele Ukraina abistajatele

Presidendilt teenetemärgi saamine tuli talle suure üllatusena. «Kahjuks tuleb see sellise olukorra eest, mida keegi meist ei tahaks kunagi kogeda, seda enam veel Euroopas,» nentis Lehtme.

«Aga see teenetemärk, nagu ka kõik teised autasud, ei kuulu ainult mulle. See kuulub absoluutselt kõikidele inimestele, kes on annetanud ja Ukrainat aidanud!» rõhutas ta. «Autasud ei ole minu omad, vaid Ukraina abistajate omad.»