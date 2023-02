TEENETEMÄRGID ⟩ Koolikiusamisega võitlev Kristiina Treial: presidendi tunnustus annab uut hoogu

Kristiina Treial on kümme aastat juhtinud enda asutatud sihtasutust ning levitanud koolides Soome koolides edukat kiusamise ennetamise ja vähendamise programmi KIVA.

Kiusamisteema on tema professionaalses elus igatpidi sees. «Kolme poja emana pean seda väga oluliseks asjaks. Tahame, et kõik meie lapsed saaksid kasvada tervelt suureks ja püsida tervena,» ütleb Treial. Ta on veendunud, et kümne aastaga on jäänud kiusu vähemaks ning seda tuntakse paremini ära.

«Me teeme igal kevadel meie KIVA-koolides küsitlusi, et saada teada, kuidas lastel läheb. Koolides, mis on KIVAga liitunud, väheneb juba esimesel õppeaastal kiusamise alla sattunud õpilaste protsent. See ongi meie töö tulemus,» rääkis Treial. KIVA programmiga liitunud koole on juba 113.

Kiusamise põhjustest rääkides tõi ta välja, et igal inimesel on vaja tunda ennast olulisena ja seltskonna liikmena, kuuluda kuskile rühma. «Kui laps seda ei tunneta, siis võib ta hakata tunnustust taotlema kohatul viisil. Seega on oluline laste psühhosotsiaalsete oskuste arendamine,» rõhutas ta.

«Teine asi on käitumuslikud normid ehk see, kui sallivad me üksteise suhtes ühiskonnas oleme,» jätkas Treial. «Sallivuse vähesust endast erinevate suhtes seostatakse ka kiusamisega nii laste kui ka täiskasvanute hulgas. Muidugi mõjutab ka avalikkuse eeskuju.» Treial nentis, et kahjuks on kiusamine kogu meie suhtluskultuuri osa ning lapsed õpivad täiskasvanutelt.