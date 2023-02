TEENETEMÄRGID ⟩ Muinsuskaitsja Riin Alatalu: sain kinnituse, et minu töö on oluline

Alatalu on rahvusvaheliselt tunnustatud muinsuskaitse ekspert, kunstiakadeemia õppejõud ja Rahvusvahelise Kinnismälestiste Nõukogu ICOMOS asepresident. Muinsuskaitse Nõukogu esimehena on tal suuri teeneid kultuuriväärtuste kaitsmise vajalikkuse teadvustamisel.

«Usun, et minu tööst on olnud kasu,» ütleb Alatalu. «Kogu muinsuskaitse põhineb ju inimeste teadlikkusel, ja seadusloome tasandil tuleb ikka kõigile n-ö naha vahele pugeda, et muinsuse tähtsusest aru saadaks. Näeme ka Ukrainas toimuva sõjaga seoses, kui tähtis see on – inimkonna eneseteadvus ja väärikus põhineb kultuuripärandil.»

Alatalu rõhutab, et suvel koguneb ICOMOSi Euroopa grupp aastakoosolekuks Eestisse. «See tähendab, et siia tulevad muinsukaitse valdkonna tegelased üle Euroopa ja me saame siin tutvustada Eesti pärandit. Ise olen saanud rahvusvahelisest koostööst palju vajalikku muinsuskaitse õppejõuna,» loetleb ta.

Presidendilt saadava teenetemärgi kohta ütleb Alatalu, et see kinnitab veel kord, et tema töö on oluline.