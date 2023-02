Pevkur Nursipalust: seadust oli vaja muuta, et vältida vaidlustusi

Mis tänase otsuse tingis? «Üks põhjus on, et parlamendi tööaega on jäänud äraütlemata vähe. Juba täna oleks pidanud komisjonides jõudma kokkuleppele, aga koalitsiooninõukogu toimus liiga hilja. Teine, minu jaoks kõige olulisem küsimus on see, et ma ei taha, et see oleks valimiste ajal poliitiliste vastandumiste objekt. Nursipalu on riigikaitse seisukohast ülioluline teema, debatt peab olema sisukas ja see ei tohi olla poliitilise punktivõtu koht,» rääkis Pevkur Postimehele.