GALERII JA VIDEO ⟩ Eesti päästemeeskond lendab Türgi maavärinaohvritele appi

Varingupäästemeeskonna juht Toomas Kääparin rääkis, et otsus hakata meeskonda kokku panema sündis kell üheksa hommikul. Siis teavitati ka meeskonda ning keskpäevaks oli suurem osa meeskonnast koos ja algasid ettevalmistused selleks, et saaks võimalikult kiiresti teele asuda. Meeskond pannakse kokku Päästeameti töötajatest, kes on ennast selleks üles andnud. Koos päästjatega Türki lendavad meedikud leiti Terviseameti kaudu.