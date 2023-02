Härmatis võib muuta teed kohati libedaks

Varahommikul on teeolud piirkonniti erinevad. Teekatted suurematel riigiteedel on valdavalt soolaniisked. Teetemperatuur on kõikjal miinuses ja teedel on soodsad tingimused härmatise tekkeks. Liiklejatel tuleb arvestada härmatisest tingitud libedusega.