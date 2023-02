Riigikogu nimetas ametisse uue riigikohtuniku

Kõve sõnul jätkub riigikohtus ja iseäranis tsiviilkolleegiumis põlvkonnavahetus. «Hea meel on tervitada meie kohtunike ringis Margit Vutti, kel on pikaajaline tipptasemel juriidilise töö kogemus nii erasektorist, kohtusüsteemist kui ka ülikoolist. Ta toob meile kõrgetasemelist täiendavat teadmist ühinguõiguse ja eraõiguse alal laiemalt,» märkis riigikohtu esimees.

Vutt on kaitsnud Tartu Ülikoolis õigusteaduse doktorikraadi ja töötanud õiguse valdkonnas 30 aastat. Praegu on ta ametis Tartu ringkonnakohtu kohtunikuna ja oli enne seda Tartu maakohtu kohtunik. Varem töötas Vutt pikemat aega riigikohtu tsiviilkolleegiumi nõunikuna ja kohtupraktika analüütikuna ning tegutses juristina büroos Fides.

Samuti on Margit Vutt alates 2016. aastast olnud Tartu Ülikoolis tsiviilõiguse lektor ning on avaldanud kümneid teadustöid eelkõige ühinguõiguse, tsiviilõiguse üldosa ja maksejõuetusõiguse teemadel. Lisaks on ta andnud eraõiguse küsimustes arvukalt loenguid nii kohtunikele, advokaatidele, prokuröridele, pankrotihalduritele, kohtutäituritele kui ka meditsiinitöötajatele mõeldud koolitustel.